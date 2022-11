MeToo : l’affaire Sofiane Bennacer va-t-elle remettre le feu au cinéma français ?

Après l'affaire Judith Chemla cet été, la profession s’offre un nouveau coup de chaud qui interroge. Le 16 novembre, l’Académie des César a en effet publié la liste des 16 comédiens et 16 comédiennes prénomé(e)s aux trophées de la révélation. Parmi eux, un certain Sofiane Bennacer, 25 ans, rôle masculin principal du film de Valeria Bruni-Tedeschi Les Amandiers, sorti deux jours plus tôt sur les écrans après avoir été présenté à Cannes en mai dernier. Ce drame salué par la critique s’inspire de la propre expérience dans les années 1980 de la réalisatrice au sein de la troupe de Patrice Chéreau, incarné par Louis Garrel.

Sofiane Bennacer, lui, interprète Etienne, le beau gosse ténébreux qui entretient une relation passionnelle avec Stella, l’héroïne jouée par Nadia Tereszkiewicz. S’il a monté les marches du Palais des Festivals en mai, le jeune homme n’a pas participé à la promo du film en France en octobre. Il était en revanche présent le même mois au Festival de Namur en Belgique, comme on peut le voir dans une interview qui figure sur YouTube. Un mystère dont on découvre l’explication ce mardi à la lecture du Parisien.