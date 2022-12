Harvey Weinstein reconnu coupable de deux agressions sexuelles et d'un viol à Los Angeles

Deux semaines de délibérations plus tard, le verdict. Au terme de son procès à Los Angeles, l'ex-producteur déchu d'Hollywood a été déclaré coupable lundi d'un viol et de deux agressions sexuelles. Harvey Weinstein, ancien "roi" du cinéma de 70 ans, purge déjà une peine de 23 ans de prison après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires. Après ce verdict, il encourt jusqu'à 24 années supplémentaires derrière les barreaux.