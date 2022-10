Jugé pour viol, le réalisateur Paul Haggis accuse la scientologie de l'avoir piégé

Connu pour avoir été l'un des créateurs de la série Walker Texas Ranger, Paul Haggis avait reçu en 2006 les Oscars du meilleur film et du meilleur scénario original pour Collision. Il a également été le scénariste de Million Dollar Baby, Mémoires de nos pères et Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood, ainsi que des épisodes de la saga James Bond, Casino Royale et Quantum of Solace.