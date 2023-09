Meurtre de Tupac en 1996 : qui est "Keefe D", le suspect arrêté ce vendredi ?

L'ex-chef de gang, fils d'un ancien membre de la marine américaine, est né à Compton en Californie. Il avait rejoint le South Side Compton Crips dès son jeune âge et a expliqué qu'il se trouvait à Las Vegas avec des membres de son clan le soir de la mort de Tupac. Venus assister à un combat du boxeur Mike Tyson, le groupe a appris ce soir-là que le neveu de Duane Davis, Orlando "Baby Lane" Anderson, avait été agressé par des membres du camp Death Row Records (le label de Tupac). Les hommes se sont alors mis en tête de le venger. Quelques heures plus tard, ils auraient aperçu le rappeur à la fenêtre d'une voiture, saluant ses fans en attendant que le feu passe au vert. Tout se serait alors accéléré : Davis écrit dans son livre qu'il a jeté l'arme qu'on lui avait donnée sur la banquette arrière de la Cadillac blanche, et que l'un de ses hommes a multiplié les coups de feu.

Si Duane Davis a mis en cause certains de ses proches dans le meurtre de Tupac, cela peut en partie s'expliquer par le fait qu'il est le dernier témoin encore vivant de la scène. L'homme affiche en tout cas une santé fragile : un cancer du côlon lui a été diagnostiqué en 2014, souligne le LA Times, une maladie en rémission selon l'intéressé.

La publication de ses mémoires, couplée aux différentes interviews qu'il a données, ont en tout cas permis le rebond de l'enquête. Pour la police, des éléments suffisamment solides ont été réunis afin de pouvoir aujourd'hui l'inculper. La sœur du rappeur, en apprenant la nouvelle de cette arrestation, a partagé sa satisfaction. "Aujourd'hui, c'est une victoire", a-t-elle glissé sur Instagram, "mais je réserverai mon jugement jusqu'à ce que tous les faits et toutes les procédures judiciaires soient terminés."