Meurtre du rappeur Tupac : un suspect arrêté et inculpé plus de 25 ans après les faits

Considéré comme l'un des plus grands rappeurs de son temps, Tupac Shakur a été nominé six fois aux Grammy Awards. Mort à l'âge de 25 ans, ses titres All Eyez on Me, Changes ou encore California Love demeurent des morceaux parmi les plus précurseurs de l'histoire de ce genre musical. Sa mort est intervenue alors que son label musical était en pleine rivalité avec celui d'un autre rappeur à succès à la même époque, Notorious Big. Ce dernier est, lui aussi, décédé dans une fusillade quelques mois plus tard.