Meurtre, survie et love story : le best-seller "Là où chantent les écrevisses" arrive au cinéma

Et si Kya était en fait à sa manière une véritable super-héroïne ? "J’adore ! Je suis absolument d’accord", s’enthousiasme Daisy Edgar-Jones. "Elle connaît tellement de revers et pourtant elle se relève, elle continue à avancer. Et elle finit par s’épanouir. C’est aussi un peu une dure à cuire", sourit-elle. "Aucun des super-héros que je connais ne porte une cape. On a besoin de plus d’histoires comme celles de Kya, de vraies personnes qui font des choses extraordinaires", acquiesce Taylor John Smith, qui joue Tate, l’ami d’enfance du personnage.