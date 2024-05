Madonna s'affiche dans des vêtements de Frida Kahlo, son musée nie les lui avoir prêtés

En visite à Mexico le mois dernier, la chanteuse américaine s’est affichée sur Instagram dans des tenues qu’elle présente comme ayant appartenu à Frida Kahlo. La "Casa Azul", qui expose une partie de l’héritage de l’artiste, précise que ces objets "ne font pas partie de sa collection".

Elle en parle comme d’un "beau souvenir". Madonna a profité de son passage à Mexico City pour rendre hommage à la légende Frida Kahlo. Sur Instagram ce lundi 20 mai, elle raconte avoir "visité la maison de famille de la muse éternelle". "Pour moi, ça a été magique d'essayer ses vêtements et ses bijoux, de lire ses journaux intimes et ses lettres, et de voir des photos que je n'avais jamais vues", s'enthousiasme-t-elle en légende d'une série de clichés dans lesquels elle pose en robe traditionnelle brodée de fleurs. Le musée chargé de protéger l'héritage de la peintre précise que ces biens n'ont pas été prêtés par leurs soins.

La Casa Azul, où Frida Kahlo a vécu pendant 36 ans, indique que la chanteuse américaine n'a pu visiter le musée comme l'ont fait sa famille et ses amis pour des raisons de calendrier. "Nous tenons à préciser que les vêtements, les photos et les objets que Madonna a publiés sur ses différents réseaux sociaux n'appartiennent pas à la Casa Azul, ni ne font partie de sa collection", déclare l'institution dans un communiqué cité par l'AFP. Source d'inspiration des féministes et fascinante figure du monde de l'art, la garde-robe de la peintre "fait l'objet de mesures de conservation strictes et est exposée dans le musée, et non prêtée pour un usage personnel", a-t-il insisté.

C'est sans doute auprès des proches de l'artiste que Madonna a trouvé son bonheur. Car elle est allée à leur rencontre dans une maison du quartier de Pedregal, a rapporté le 20 avril le journal Reforma, avant les cinq concerts de la star de 65 ans au Mexique dans le cadre de son "Celebration Tour". "Elle a écouté les anecdotes et les histoires racontées par Mara de Anda Romeo, l'arrière-petite-nièce de l'artiste", raconte la publication, selon qui Madonna a signé quelques albums pour son hôtesse. Elle est repartie en laissant le message écrit suivant : "Frida est mon âme sœur".