Michael Jackson : un business invincible malgré les scandales

Dans une tribune publiée le week-end dernier dans le quotidien britannique The Guardian, le réalisateur du docu choc s’étonne que "personne n’appelle à l’annulation d’un film qui va glorifier un homme qui violait des enfants", écrit-il. "On dirait que la presse, les fans et l’immense majorité de gens qui ont grandi en aimant Michael Jackson sont prêts à mettre de côté sa relation malsaine avec les enfants et à se laisser emporter par la musique."

Pour écrire le biopic sobrement intitulé Michael, les producteurs et la famille Jackson ont fait appel à John Logan, l’un des scénaristes les plus respectés à Hollywood. On lui doit notamment Gladiator de Ridley Scott, les James Bond Skyfall et Spectre, mais aussi Aviator, le film de Martin Scorsese consacré au milliardaire Howard Hughes, incarné dans toute sa complexité et ses excès par Leonardo DiCaprio. Aurait-il l’autorisation d’en faire autant avec son nouveau sujet ?