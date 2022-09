Le maillot du basketteur Michael Jordan vendu pour la somme record de 10,1 millions de dollars

La vente a battu le précédent record mondial détenu par un maillot du footballeur Diego Maradona, vendu quelque 9,3 millions de dollars. Il s'agit d'un "nouveau record pour un maillot de basket aux enchères, un record pour n'importe quel article de sport déjà porté et appartenant au patrimoine, ainsi que l'article le plus cher jamais vendu dans la collection de Michael Jordan", s'est félicitée dans un communiqué Sotheby's, la maison de ventes aux enchères d'œuvres d'art qui s'est occupée de l'opération.

Ce prix pulvérise le record de Nike Air Jordans vendues 615.000 dollars en août 2020 lors d'enchères organisées par la société concurrente Christie's. Un autre article de la collection de Michael Jordan, une carte autographiée de la saison 1997-98, avait été aussi vendue 2,7 millions de dollars.

Six fois champion NBA avec les Bulls de Chicago, inspirateur de la ligne de baskets Air Jordan de Nike, propriétaire des Charlotte Hornets, ce natif de New York est considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps et aujourd'hui comme l'une des personnalités les plus en vue de l'industrie du sport.