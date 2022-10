Michel Berger : découvrez "Vivre", un titre inédit (et très actuel) du chanteur

C'est une petite pépite. Ce jeudi 6 octobre, un morceau inédit de Michel Berger a été dévoilé. Il s'agit de Vivre, une chanson initialement prévue sur l'album culte Beauséjour, sorti en 1980 et sur lequel figure notamment La groupie du pianiste et Quelques mots d’amour. Alors qu'il vient de terminer l'écriture de ce dernier titre, il a l'idée d'un texte autour de la folie de la Terre. Il écrit et enregistre alors Vivre, entre Los Angeles et New-York.

Mais à l'époque, par manque de place sur le vinyle et parce que les sonorités rappelaient plutôt les années 1970 alors que l'album regardait vers les années 1980, le titre est mis de côté. Quarante ans après avoir été composé, le morceau mixé à partir de bandes multi-pistes d’origine retrouve donc une nouvelle vie. Il figurera par ailleurs dans le nouveau best of intitulé Vivre qui sortira le 28 octobre à l'occasion des 30 ans de la mort de Michel Berger, brutalement décédé à 44 ans.