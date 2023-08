Michel Drucker de retour à la télévision après son opération du cœur

"Votre accueil me va droit au cœur, un cœur qui bat un peu plus vite aujourd’hui, car j'attendais cela depuis si longtemps", a souri Michel Drucker en levant les poings, sous les applaudissements du public de l'émission, enregistrée le 22 août. "Mes patrons ne m'ont pas lâché, et c'est bien parce qu'il y a des moments où je me demandais si j'allais un jour revoir ce beau plateau que j'aime tant", a-t-il lancé.