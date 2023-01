Michel Houellebecq dans un film érotique : c’est de la provoc ou de l’art ?

Sur le papier, ça ressemble à une blague de mauvais goût. Et pourtant… L’écrivain français Michel Houellebecq, 66 ans, est la vedette d’un court-métrage érotique, réalisé par le collectif néerlandais Keeping It Real Art Critics (KIRAC), dont le patronyme pourrait se traduire en français par "Conserver la véritable dimension critique de l'art". Mise en ligne il y a sept jours, la bande-annonce cumule déjà plus de 50.000 vues sur Youtube.

En voix-off, le réalisateur Stefan Ruitenbee explique avoir échangé par e-mail avec l’auteur de Soumission et du récent Anéantir durant les fêtes de Noël. "Il m’a écrit que son voyage de noces prévu au Maroc avait été annulé. Les gens ont peur qu’il soit kidnappé par des terroristes extrémistes", raconte-t-il alors qu’on voit l’intéressé débarquer à la gare d’Amsterdam.