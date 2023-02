Michel Houellebecq veut faire interdire un film "pornographique" le mettant en scène

Le couple a "découvert avec consternation et dégoût" que la bande-annonce de Kirac 27, dont la sortie est prévue le 11 mars, contenait "des déclarations les mettant en cause, graves et mensongères, portant violemment atteinte à leur dignité", comme l'écrivent Mes Angélique Bérès et Maïa Kantor, dans un communiqué.

Il a donc chargé ses conseils de "faire immédiatement cesser ces atteintes par tous moyens" en faisant "retirer cette bande-annonce des plateformes et réseaux sociaux dans le monde entier", et en interdisant au réalisateur et au collectif "toute exploitation, commerciale ou non commerciale, sous quelque forme que ce soit, du film (...) et autres images qu'ils pourraient détenir des époux Houellebecq".