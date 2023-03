Michel Houellebecq dans un porno : la justice néerlandaise refuse d'interdire le film

À l'époque, beaucoup y ont vu une nouvelle provocation de l'un des écrivains les plus sulfureux de sa génération. Mais quelques jours plus tard, Michel Houellebecq, 67 ans, chargeait ses avocates d'engager "toutes les démarches amiables et contentieuses, tant au civil qu'au pénal" afin de faire interdire le film, dont la sortie aux Pays-Bas était initialement prévue le 11 mars.

Dans un communiqué, Mes Angélique Bérès et Maïa Kantor déclaraient que l’écrivain et son épouse avaient "découvert avec consternation et dégoût" les images de la bande-annonce, dénonçant par ailleurs "des déclarations les mettant en cause, graves et mensongères, portant violemment atteinte à leur dignité".