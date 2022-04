Mickey Rourke révèle qu’il tourne dans le nouveau film de Roman Polanski en Suisse

Surprise au casting de The Palace, le nouveau film que Roman Polanski tourne depuis le 17 mars dernier à Gstaad. Dans un message posté jeudi soir sur Instagram, l’acteur américain Mickey Rourke, 69 ans, révèle en effet qu’il a rejoint le casting de ce long-métrage dont l'intrigue se déroule dans un hôtel de luxe de la célèbre station de ski suisse, le 31 mars 1999. Jusqu’ici son nom n’avait jamais été évoqué dans les médias.

"C’est la fin de la journée et c’est un grand plaisir de travailler avec le légendaire et talentueux Roman Polanski", écrit la star de The Wrestler en légende d’un cliché où il apparaît les cheveux décolorés en blond, vêtu d’un peignoir et s’allumant une cigarette, "pour de faux" précise-t-il plus loin. Dans son message, Mickey Rourke loue "l’intégrité, le style, la classe et le côté imprévisible" d’un cinéaste "dans ce métier depuis 60 ans et dont on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau".