"Keep it Simple" : Mika et Vianney dévoilent leur première collaboration

Encore un nouveau duo pour Vianney. Après avoir chanté avec Gims, Charlie Winston ou encore Ed Sheeran, le coach de la prochaine saison de "The Voice" s'associe à Mika, ancien coach du célèbre télécrochet de TF1. Les deux artistes ont dévoilé leur single intitulé Keep it Simple (rester simple, en français). Une chanson pop et entrainante dans laquelle Mika chante en anglais et Vianney en français.

"Au cours des derniers mois, j’ai fait beaucoup de musique et enregistré de nombreux nouveaux titres. Un jour à Paris, j’ai passé du temps avec mon ami Vianney. Assis sur le canapé de son studio, nous avons écrit Keep it Simple", explique Mika sur Instagram.