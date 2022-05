Mika sera de retour dans "The Voice" pour la finale samedi

Il regardera sans doute son fauteuil rouge avec tendresse et nostalgie. Coach pendant six ans, Mika va à nouveau goûter aux joies du direct de "The Voice" ce samedi à l’occasion de la finale. Le chanteur anglo-libanais, qui a assuré l’animation du concours de l’Eurovision avec la légende italienne Laura Pausini, sera là pour délivrer ses meilleurs conseils aux finalistes. Deux de ses talents l’avaient emporté, Slimane en saison 3 et Whitney en saison 8.