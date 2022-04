Mike Tyson roue de coups un passager en plein vol

Désormais âgé de 55 ans, Mike Tyson a dominé les lourds, en boxe, entre les années 1980 et 1990. Il est devenu le plus jeune champion du monde de cette catégorie reine à 20 ans et 4 mois (1986). "Kid Dynamite" a ensuite enchaîné les moments de gloire, avec notamment une série de 37 combats sans défaite au début de sa carrière. L'Américain a aussi connu de multiples dérapages. Il a ainsi été condamné pour viol en 1992 et emprisonné pendant près de trois ans. Quinze ans plus tard, il avait également admis une dépendance à la cocaïne.