"Immense tristesse", "le plus européen des écrivains"... Pluie d'hommages après la mort de Milan Kundera

Christophe Castaner a, lui aussi, écrit quelques mots sur Twitter. "Le romancier de l'existence s'offre une insoutenable légèreté : nous quitter. Une infinie liberté, qui va nous manquer. Relire Milan Kundera", a tweeté l'ex-ministre de l'Intérieur en légende d'une photo en noir et blanc de l'écrivain. "Quand on aime la liberté, l'amour et la vie, on ne peut qu'aimer Kundera", a écrit Renaud Muselier, président de la région Paca, sur les réseaux sociaux.