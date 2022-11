Militante écolo, Marion Cotillard assume ses "contradictions"

Elle ne manie pas la langue de bois. La comédienne Marion Cotillard s'est confiée sur son engagement écologique dans une longue interview donnée à Marie-Claire. Militante notoire pour l'écologie, l'actrice de 47 ans vient de cofonder avec Cyril Dion la société de production Newtopia dont le but est de proposer des films plus vertueux, qui dessinent un monde soutenable et durable.

Malgré toute sa bonne volonté, la maman de Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans, dont le père est Guillaume Canet, est consciente du chemin qu'il reste encore à parcourir. "Ma fille est encore un peu petite, mais mon fils est déjà très sensible aux questions environnementales, humaines, et réagit à l'actualité", a confié la star très discrète sue sa vie privée. Elle explique que son fils a été très en colère après les propos de Kylian Mbappé et Christophe Galtier qui ont dédramatisé les problèmes écologiques. D'ailleurs, elle va boycotter la Coupe du monde qui se déroule au Qatar.