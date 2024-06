Un an après leurs fiançailles, l’actrice britannique de 20 ans a dit "I do" à son compagnon Jake Bongiovi. La nouvelle a été confirmée par le père du jeune marié, le rockeur Jon Bon Jovi, à la télévision anglaise cette semaine. Le couple s’est uni lors d’un "petit mariage familial" avant une future cérémonie plus importante, croit savoir la presse anglo-saxonne.

De ses noces, elle n’a rien absolument rien dit. Millie Bobby Brown n’a donné qu’un aperçu de son alliance dans une vidéo partagée à ses 63,4 millions d’abonnés sur Instagram ce vendredi 30 mai. L’actrice britannique de 20 ans a épousé deux semaines plus tôt celui qui partage sa vie depuis trois ans. C’est son célèbre beau-père qui a officialisé l’union de la star de Stranger Things à Jake Bongiovi, dévoilée auparavant dans la presse anglo-saxonne. "C’est vrai", a confirmé Bon Jovi sur la BBC ce mercredi.

"C’était un petit mariage familial, la mariée était sublime et Jake avait l’air aussi heureux que possible", a révélé le rockeur. The Sun avance que cette cérémonie intimiste s’est tenue aux États-Unis le week-end des 18 et 19 mai. Un évènement en présence des parents des jeunes mariés qui devrait être suivi par une célébration plus importante d'ici à la fin de l’année.

Millie Bobby Brown avait annoncé ses fiançailles à Jake Bongiovi, 22 ans, avec une photo diffusée sur les réseaux sociaux au printemps 2023. Un cliché en noir et blanc sur lequel la jeune femme arbore un très large diamant à l’annulaire gauche, avec en légende les paroles d’une chanson de Taylor Swift.

C’est aussi sur Instagram que le jeune couple avait fait naître de premières rumeurs de romance avec un selfie sur lequel ils s’affichaient ensemble à l’été 2021. Les tourtereaux ont fait leur première apparition publique commune en mars 2022 à l’occasion des Baftas, les Oscars du cinéma britannique. On mise quand même une petite pièce sur l’arrivée imminente d’un post immortalisant leur mariage. Après tout, on est membre de la Gen Z ou on ne l’est pas.