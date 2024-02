Bruno Le Maire invité du JT de 20H de TF1 ce dimanche

Le Ministre de l'Économie et des Finances sera l'invité du 20H de TF1 ce dimanche 18 février. Il répondra en direct sur le plateau aux questions d'Audrey Crespo-Mara.

Le 21 janvier dernier, Bruno Le Maire avait annoncé sur le plateau du 20H de TF1 que la facture d'électricité des Français soumis aux tarifs réglementés augmenterait dans une dizaine de jours plus tard. "La facture d'électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses va augmenter de 9,8% au 1ᵉʳ février et sur les tarifs de base de 8,6%", avait déclaré le ministre de l'Économie, promettant qu'aucune nouvelle hausse n'interviendrait avant février 2025 et assurant qu'avec une hausse "sous les 10%" il respectait ses engagements.