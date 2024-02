Mis en examen pour viol, le rappeur Moha La Squale interpellé en Allemagne après sa fuite

En fuite depuis plusieurs semaines, le rappeur français a été interpellé en Allemagne, fin décembre. Mis en examen notamment pour des faits de viol, il avait été assigné à résidence à Paris sous surveillance électronique. Mohamed Bellahmed de son vrai nom, était visé par un mandat d’arrêt européen après avoir fui la France en décembre.

Fin de cavale pour le rappeur. Moha La Squale a été interpellé en Allemagne, fin décembre, sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Mis en examen pour viol sur conjoint, agression sexuelle, violences conjugales et menaces de mort sur conjoint, Mohamed Bellhamed de son vrai nom, devait respecter une assignation à résidence sous surveillance électronique, rappelle le parquet de Paris.

Mais il était en fuite depuis plusieurs semaines. Il s'est rendu en Allemagne, où il a été interpellé "sur mandat d'arrêt européen dimanche 31 décembre 2023 à la frontière avec la Pologne", détaille le ministère public, comme le rapporte l'AFP. Il a été remis à la France jeudi 8 février par les autorités allemandes et doit être présenté ce vendredi au juge d'instruction chargé des investigations. Il devra également comparaître devant un juge des libertés et de la détention qui décidera de ses mesures de sûreté. Le parquet précise avoir requis son placement en détention provisoire.

Ce complot a été perpétué pour me nuire. Moha La Squale

Le rappeur est mis en examen depuis juin 2021 pour agression sexuelle et violences sur d'ex-compagnes. En juillet 2022, il a aussi été mis en examen pour viol, une qualification criminelle, sur une autre ex-compagne. Contactée par l'AFP, son avocate, Me Elise Arfi, a confirmé son arrestation, sans commenter davantage.

D'après une source proche du dossier, l'instruction s'est terminée "il y a quelques mois", au moins six femmes ayant porté plainte. En avril 2021, l'artiste s'était défendu sur Twitter (devenu X), assurant n'avoir "jamais au grand JAMAIS levé la main sur une femme". "Ce complot a été perpétué pour me nuire", avait-il argué.

Révélé sur Facebook et YouTube avec des "freestyles" où on le voit rapper dans sa cuisine ou dans son quartier de La Banane à Ménilmontant, dans le XXe arrondissement, Moha La Squale a connu un succès fulgurant en 2018 avec son premier album, Bendero (disque d'or avec plus de 50.000 exemplaires vendus).

Nommé aux Victoires de la musique 2019, l'artiste passé par le Cours Florent avait entamé une collaboration avec Lacoste avant d'être accusé de violences par plusieurs ex-compagnes, dans le cadre du mouvement #BalanceTonRappeur.