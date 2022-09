"Miskina, la pauvre" : la pépite d'émotion qu'on n’attendait pas sur Prime Video

Après la déception Forte, romance échouée sur la plateforme d’Amazon en pleine crise du Covid-19 dans laquelle elle tenait le premier rôle face à Valérie Lemercier, Melha Bedia vient nous bousculer avec sa Miskina. On s’attendait à une comédie lourde, voilà que l'humoriste de 31 ans nous livre au fil des huit épisodes un drame des plus touchants, parsemés de punchlines percutantes. À la fois drôle et sensible, la série n’est jamais aussi émouvante que lorsque les deux sœurs partent sur les traces de leur héritage. Parce que l’histoire de Fara, c’est aussi un peu la nôtre. Avec ses hauts et ses bas, ses remises en question permanentes, ses histoires d’amour à sens unique et ses relations familiales conflictuelles. Et c’est sans doute pour ça qu’elle nous parle autant.