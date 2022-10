Cindy Fabre à la tête de Miss France : "Geneviève de Fontenay est la première que j’ai appelée"

Vous n’étiez pas la plus médiatique des anciennes Miss France. Avez-vous demandé "pourquoi moi ?" à Alexia Laroche-Joubert quand elle vous a contactée pour diriger le concours ?

Ça aurait été vexant de lui dire "pourquoi moi ?" (elle rit). Elle cherchait une entrepreneuse qui travaille beaucoup, pas une jeune femme médiatique. On me demande juste de travailler et d’apporter des idées, c’est ce que je sais faire le mieux. On a besoin de mettre la main dans le cambouis pour comprendre comment ça se passe et continuer à faire évoluer le concours.

Le règlement a changé, permettant notamment aux mères de famille de concourir. 2023, c’est l’année du renouveau pour Miss France ?

On n'est pas sur du renouveau, on est juste sur une évolution. Si on jette un petit coup d'œil en arrière, le concours a évolué chaque année. C'est pour ça qu'il est toujours autant suivi par les spectateurs. Le règlement a changé en juin, celui de Miss Univers a évolué dans le même sens en juillet. Pour une fois, on est précurseur face aux Américains et ça, c'est super ! (elle rit)

Vous insistez sur le fait que vous ne remplacez pas Sylvie Tellier, comme Sylvie n’avait pas remplacé Geneviève de Fontenay. Vous n’avez d’ailleurs pas le même titre, car vous êtes "directrice du concours Miss France". Votre expérience dans l’événementiel, ce sera la clé de voûte de votre rôle ?

Tout à fait. Les missions restent les mêmes. La différence, c'est tout simplement que je ne suis pas salariée de la société Miss France. Ma force, c'est mon parcours dans l'événementiel. Le fait que je continue à être associée dans la société EMA Events me permet aussi d'avoir un regard extérieur, d'apporter des idées nouvelles et d'aborder d'autres aspects que ceux propres aux Miss France.