Miss France 2021 – "Je regarde souvent mon horoscope" : l'interview décalée de Miss Alsace

Mon icône

Jessica Alba, car je me souviens qu’il y a quelques années, elle avait été élue Plus belle femme du monde par un magazine et avait répondu de façon très humble. Elle avait dit qu’elle était flattée mais qu’elle ne s’arrêterait pas à cette remarque car cela pouvait changer du jour au lendemain. Sinon je dirais aussi Beyonce pour un peu les mêmes raisons. Et puis surtout car elle danse et chante merveilleusement bien, et que ce sont mes passions dans la vie.

Mon crush célèbre

Je ne suis pas du genre à avoir de crush célèbre... J’avoue que pour cette question, j’ai vraiment dû me creuser la tête ! Mais j’ai fini par trouver un acteur américain qui me plait bien physiquement, c’est Michael B. Jordan.

Ma petite manie au quotidien

Croyant un petit peu à l’astrologie, c’est vrai que je regarde souvent mon horoscope.

Ma plus grosse bêtise

Je n’ai pas vraiment fait de grosse bêtise dans ma vie. J’ai grandi dans un environnement assez strict mais bien sûr, comme tout le monde, j’en ai déjà fait des petites !

Ma blague qui marche à tous les coups

J’adore rire, je suis très bon public mais malheureusement je ne retiens jamais les blagues...