Miss France 2021 – "Je rêverais d'être vétérinaire pour les fauves" : l'interview décalée de Miss Provence

Mon icône

Brigitte Bardot, qui fait partie des icônes les plus célèbres et défend la cause animale qui me touche particulièrement.

Mon crush célèbre

Kev Adams pour ma part !

Ma petite manie au quotidien

J’ai toujours l’habitude de planifier toute ma journée en me levant.

Ma plus grosse bêtise

M’être trompée de destinataire lors de l'envoi d'un message, et je ne pense pas être la seule !

Ma blague qui marche à tous les coups

Quel fruit est assez fort pour couper les arbres ? Le ci-tron.