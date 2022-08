Miss France 2021 : pourquoi Marine Lorphelin n'était pas au Puy du Fou pour soutenir sa sœur Lou-Anne

L'image aurait été belle. Deux soeurs sur la scène du Puy du Fou, l'une parmi les anciennes Miss France venues célébrer le centenaire du concours et l'autre parmi les candidates à la prochaine couronne. Mais c'est depuis la Nouvelle-Calédonie que Marine Lorphelin a suivi le parcours de sa sœur cadette Lou-Anne, Miss Bourgogne comme elle, ce samedi 19 décembre. La reine de beauté devenue étudiante en médecine s'en est expliquée dans une vidéo postée sur Instagram et tournée depuis la chambre d'hôtel où elle se trouve actuellement en quatorzaine.

"Je suis très contente d'être ici car je vais pouvoir retrouver mon compagnon Christophe. Ces derniers mois, la pandémie nous a mis des bâtons dans les roues. Ça a été très compliqué pour nous à gérer. On n'a pu se voir qu'une seule fois dans l'année et on trouve vraiment le temps long. Donc on en a discuté et j'ai décidé de partir le retrouver quelques mois", déclare-t-elle.