Miss France 2022 : dans les coulisses du voyage d’intégration de Diane Leyre à Saint-Martin

Désireuse d’emmagasiner les souvenirs au maximum, Diane Leyre a multiplié les activités jusqu’à cette soirée redoutable et redoutée. La Parisienne de 24 ans a dû tirer au sort des questions sur la culture et la géographie françaises. En cas de mauvaise réponse, c’est un gage qui l’attendait. Ses copines l’ont fait sauter dans la piscine, manger du piment les yeux fermés ou encore danser habillée comme une danseuse brésilienne. "On a une Miss hyper motivée, ele n’hésite pas trois secondes avant de faire des épreuves. Moi je dis chapeau", souligne une Sylvie Tellier impressionnée. De quoi préparer Miss France 2022 à la longue tournée d’élections régionales qui l’attend.