Après une escale en Guadeloupe, Miss France 2022 démarre son voyage d’intégration à Saint-Martin

Même l’hôtesse de l’air leur a souhaité la bienvenue. Cinq anciennes Miss France ont traversé l’Atlantique pour fêter la nouvelle membre de leur famille glamour. Élue en décembre à Caen, la Parisienne Diane Leyre a pris la direction des Caraïbes pour un voyage d’intégration où le bizutage et les gages seront nombreux. Mais toujours bienveillants et pleins de bonne humeur. Miss France 2022 est entourée dans son périple par Sylvie Tellier, Miss France 2022 et présidente de la société Miss France, Amandine Petit, Miss France 2021, Clémence Botino, Miss France 2020, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 ainsi que Cindy Fabre, Miss France 2005.