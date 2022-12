Miss France : à 24h de l'élection, les candidates répètent 10h par jour

Les super-héroïnes de la saga Avengers danseront aux côtés des sorcières de Harry Potter. "Elles ne sont pas danseuses, et on a beaucoup beaucoup travaillé cette année. Et là, d'arriver sur le plateau, il y a mille infos à la seconde", explique une membre de l'équipe chorégraphique. Une nouveauté cette année : les règles du concours Miss France se sont assouplies.

Les tatouages sont désormais autorisés. "J'ai un tatouage, une petite date qui a été un passage important dans ma vie, je suis fière de l'assumer aujourd'hui parce que les règles ont changé, ça me permet de m'assumer à 100% avec ce tatouage", se réjouit Miss Languedoc.