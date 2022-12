Miss France 2023 : Carla Bruni et Gims chanteront en duo durant la cérémonie

C'est une surprise de dernière minute. Carla Bruni et Gims seront sur la scène du M.A.CH 36 de Châteauroux, ce samedi 17 décembre pour l'élection de Miss France 2023. L'ex-première dame et le chanteur interpréteront en direct, pour la toute première fois, leur titre "Demain". La chanson est disponible depuis le 2 décembre sur le nouvel album de Gims, Les dernières volontés de Mozart - Symphony.

"Une balade envoûtante, d’une tendresse et d’une élégance rare. Porté par une mélodie intemporelle, ce titre inattendu réunit deux voix exceptionnelles et contrastées, celles de Carla Bruni et Gims", explique TF1 dans un communiqué. Pour rappel, Gims a spécialement écrit et composé cette chanson sur-mesure pour la voix de l'interprète de Quelqu'un m'a dit.