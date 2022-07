Miss France 2023 : de Tahiti à la Corse, découvrez les premières Miss régionales

C'est parti pour l'aventure Miss France 2023 ! Et c'est Tahiti qui a donné le 24 juin le coup d'envoi des élections régionales qui désigneront les 29 prétendantes à la succession de Diane Leyre, alias Miss France 2022. Celle-ci rendra sa couronne en décembre prochain sur la scène du MACH 36 de Châteauroux lors d'un show grandiose retransmis en direct sur TF1.

Une chose est sûre : avec l’arrivée d’Alexia Laroche-Joubert dans la famille Miss France, un vent nouveau soufflera sur le concours qui a fêté son centenaire en 2021. Désormais, pour participer à Miss France, il faudra être âgée de plus de 18 ans et mesurer au moins 1,70 mètre et être de sexe féminin à l’état civil, comme l'a expliqué la nouvelle présidente de la société Miss France. Autre nouveauté de taille : les candidates ne sont plus tenues d’être célibataires et peuvent même être mères de famille. Les tatouages sont à présent aussi acceptés.

TF1info vous propose de découvrir le visage des 29 miss régionales au fur et à mesure de leur élection. Une fois la promotion au grand complet, les demoiselles se retrouveront à Paris pour la présentation officielle à la presse, avant de s'envoler pour la Guadeloupe où se tiendra le traditionnel voyage de préparation.