"Aucune élégance" : Geneviève de Fontenay pas tendre avec la dernière cérémonie Miss France

Un show "trop long", sans "aucune élégance" ni "aucune grâce", selon celle qui regrette les "beaux costumes historiques" de l’époque. "Alors là, on voit la différence avec moi", martèle-t-elle, affirmant n’avoir "jamais vu quelque chose d’aussi moche". Geneviève de Fontenay parle de "foutoir", regrette de voir "des cheveux dans la figure" des miss et ne reconnaît pas Jean-Pierre Foucault en Elton John, boa autour du cou. "Faire ça comme ça, ça ne sert à rien parce qu’elles n’ont pas l’écharpe", note-t-elle à propos des reines de beauté régionales. "C’est le contraire de ce qu’on faisait", dit-elle à quelqu'un au bout du film. Son téléphone n’arrête d'ailleurs pas de sonner, et les messages de soutien se multiplient tout au long de la soirée.