Après un premier marathon médiatique, Miss France 2023 remercie les Français sur Instagram

"Il n’y a qu’un mot qui me vient en repensant à cette soirée : merci !", écrit-elle. Elle n’a eu de cesse de le prononcer lors de sa première conférence de presse dans la nuit de samedi à dimanche. Indira Ampiot s’adresse aux membres du jury présidé par Francis Huster et "à tous les Français qui ont cru en elle et aujourd’hui lui permettent de vivre ce rêve éveillé". Fait rare, Miss Guadeloupe a été élue à l’unanimité. Elle assure "avoir parlé avec son cœur" et avoir été "accompagnée" par "sa bonne étoile". Une ode à sa grand-mère décédée après avoir combattu cinq cancers.