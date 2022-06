Miss France 2023 : l'actrice transgenre Andréa Furet participera à Miss Ile-de-France

"Pour nous, Andréa est une candidate comme les autres", a réagi Laure Mattioli, la présidente du comité Miss Île-de-France, dans Le Parisien. "Cette nouvelle règle ne change rien au traitement des candidates. Elle est de sexe féminin sur son état civil, c’est tout ce qui importe, je ne rentre pas dans l’intimité des filles".

"J’ai toujours voulu le faire et quand je me suis rendue compte que c’était possible, je l’ai fait. Je ne le regrette pas !", nous avait confié Andréa Furet lors de l'élection de Miss Paris. "Être première dauphine, c’est fou. Ça prouve que les gens sont prêts pour le changement, sont prêts à l’inclusivité et au vivre ensemble, ça fait très plaisir. Ce titre est vraiment synonyme de victoire".