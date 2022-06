Miss France 2023 : cette Alsacienne est la première candidate régionale déjà maman et mariée

Plus âgée que la majorité des candidates, Victoire Rousselot est aussi mariée et est mère d’une fillette de 3 ans. "J’ai eu ma fille à l’âge de 24 ans. J'en ai 27 aujourd'hui, je pense encore être jeune. Je peux et j’aimerais accomplir encore plein de choses", insiste-t-elle auprès des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Si elle veut "prouver qu’il est possible de conjuguer carrière professionnelle et vie familiale en étant la première Miss maman et mariée", elle ne souhaite pas être limitée à son statut. "Ça ne définit pas qui je suis. Je suis avant tout une femme moderne, je l’espère en tout cas, une femme libre avec beaucoup de rêves et plein d’ambitions", souligne-t-elle.