L’actrice transgenre Andréa Furet, 2e de Miss Paris : "Ce titre est vraiment synonyme de victoire"

Sur scène, le spectacle ressemble à n’importe quelle élection de Miss. Des chorégraphies assurées en robe de soirée et en maillot de bain, des prises de parole répétées et parfois chancelantes. Mais cette édition 2022 de Miss Paris est très significative des avancées qui s’opèrent progressivement dans les concours de beauté. À l’image d’une candidate à Miss Alsace qui est mariée et mère de famille, une prétendante parisienne annonce, lors de sa prise de parole, qu’elle "se marie bientôt". La levée de la limite d’âge a permis à Océane Bobeche, 25 ans, de se présenter à nouveau et de cette fois l’emporter. "L’an dernier, j’étais deuxième dauphine de Diane Leyre et j’ai retenté ma chance parce que j’y croyais. Je suis persévérante. Grâce au changement de règlement, j’ai cette écharpe", commente pour nous la jeune femme qui est couturière dans une grande maison de luxe française.