Miss France 2023 – "Mon icône, c'est ma mère" : l’interview décalée de Herenui Tuheiava, Miss Tahiti

Mon film culte

La Môme m’a beaucoup émue, car ça parle de la vie d’une femme passionnée et déterminée, née dans la misère, chanteuse de rue à 15 ans et devenue une star internationale. Un parcours à la fois beau et dramatique, mais qui porte un message d’inspiration.

Ma série préférée

Ma série préférée s’intitule Le jeu de la dame, inspirée d’une histoire vraie. Le parcours de cette jeune orpheline est incroyable car elle a su surmonter tous les préjugés de l’enfant livrée à elle-même, de la femme douée dans un monde extrêmement masculin et elle a réussi à atteindre son objectif : devenir la plus grande joueuse d'échec au monde. Une série qui donne beaucoup d’espoir, un exemple de courage et de persévérance.

Ma chanson inavouable

Single Ladies. Dès que je l’entends, mon corps ne peut pas s’empêcher de danser à la Beyoncé !

Mon icône

Mon icône, c'est ma mère. Elle m’a élevé seule avec énormément d’amour et elle m’a inculqué des valeurs fortes comme l’intégrité, la positivité, le respect de soi et des autres et la générosité. C’est grâce à elle que je suis devenue une femme forte, pétillante et optimiste.

Mon crush célèbre

Keanu Reeves pour ses valeurs. Il vit dans l’ombre de sa notoriété, menant une vie simple, conviviale, en toute humilité. Il est connu et reconnu pour son souci du bien-être des gens qui l’entourent. Je me rappelle une vidéo qui a fait le tour du monde montrant Keanu Reeves cédant sa place à une femme dans le métro, un geste honorable. Ce qui me fait fondre littéralement, c'est qu’il applique cette phrase : il faut savoir être bon envers les autres sans raison.