Miss France 2024 : 5 choses à savoir sur Ève Gilles, la nouvelle reine de beauté

Ce samedi 16 décembre, Ève Gilles a remporté l'élection de Miss France 2024 et succède à Indira Ampiot. La jeune femme de 20 ans aborde une coupe de cheveux très courte qu'elle assume fièrement. Pour mieux connaître la nouvelle reine de beauté, voici 5 infos à savoir.

Elle a l'œil pétillant, les cheveux courts et un petit air de ressemblance avec Halle Berry. À 20 ans, Ève Gilles est la nouvelle Miss France. C'est la quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais de l'histoire à être sacrée reine de beauté. Ce titre, elle l'a obtenu au terme d'une soirée riche en émotion, marquée par un hommage bouleversant à Geneviève de Fontenay, décédée en août dernier.

Originaire de Dunkerque, Ève Gilles a fait mentir les pronostics. Elle n'était pas la favorite du public, mais a séduit le jury. Est-ce son aplomb qui a fait basculer la balance en sa faveur ? Sa promesse de "défendre les valeurs des femmes fortes" et "le droit à la différence" ? Inconnue il y a encore quelques semaines, Miss France 2024 voit aujourd'hui sa vie basculer. Que sait-on d'elle ?

Elle rêve d'être statisticienne

Ève Gilles a une tête à la fois bien faite et bien pleine. Miss France 2024 se préparait pour une carrière de neurologue et a commencé par s'inscrire en fac de médecine. Cependant, elle a quitté cette voie après quelques mois car "ça ne lui plaisait pas". Après avoir travaillé dans une usine, elle prend le chemin de l'université de Lille pour suivre des études de mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Les maths, elle adore ça et se voit bien statisticienne.

Elle assume ses cheveux courts

Ève Gilles a abordé à plusieurs reprises cette coupe de cheveux peu habituelle pour une Miss France. Elle avait même assuré que "la couronne tiendrait très bien". Ses cheveux courts, c'est pour affirmer son "côté androgyne, plus masculin, qui fait pourtant ma féminité". Elle se voit comme une femme forte, décidée, et si elle a abordé le sujet de cette coupe de cheveux, ce n'est pas pour dénoter parmi les autres candidates à l'élection de Miss France, c'est avant pour elle. À la Voix du Nord, elle a confié : "si j’avais échoué, je me suis même dit que je me les raserais !".

Elle tire ses origines du Nord et de La Réunion

La jeune femme est née à Dunkerque d'un père originaire du Nord et d'une mère qui vient de la Réunion. Cette dernière, Édith, est venue en métropole pour faire ses études et n'est jamais retournée sur son île. Avec ce titre, Miss France 2024 espère "'rendre fiers' ses grands-parents maternels" qui vivent là-bas.

Elle est plus documentaires que séries télé

Vous ne charmerez pas Miss France 2024 en parlant de "The Crown" ou de "Squid Game". Ève Gilles préfère regarder les documentaires d'Arte et les films historiques. Cependant, la jeune femme n'est pas trop télé. "Plus on regarde la télé, plus on est stressé. On vit une période compliquée, en France et ailleurs. J’ai un peu levé le pied sur les actus, pourtant je m’y intéresse", confiait-elle à La Voix du Nord. En revanche, parlez-lui de Sherlock Holmes et elle sera aux anges, c'est une mordue de romans policiers.

Elle est la quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais a être sacrée Miss France

Le Nord deviendrait-il le nouveau fournisseur de reines de beauté ? Elle est la quatrième Miss France Nord-Pas-de-Calais. En neuf ans, la région nous a donné trois autres Miss : Camille Cerf, Miss France 2015, Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016, et Maëva Coucke, Miss France 2018. D'ailleurs, au moment de l'annonce des résultats, folle de joie, cette dernière s'est exclamée : "on a gagné !".