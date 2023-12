Miss France 2024 : avant la cérémonie de samedi, qui remporte la couronne sur Instagram ?

En ligne, les 30 candidates à la succession d’Indira Ampiot ne cachent rien de leur préparation pour la soirée du 16 décembre au Zénith de Dijon. Une activité en ligne d’autant plus scrutée qu’elle est un premier indicateur de popularité pour des jeunes femmes nées avec les réseaux sociaux.

C’est devenu depuis quelques années leur carte de visite indispensable. Quand on a demandé aux candidates à Miss France 2024 leur réseau social favori, une grande majorité a opté pour Instagram. Leurs profils répondent pleinement aux codes de l’époque. Des photos souvent très travaillées, des vidéos clippées au son des tubes du moment, sans oublier quelques selfies. Plus qu’un outil de communication, chaque post sonne comme un appel aux votes pour ces 30 jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans qui espèrent bien succéder à Indira Ampiot le 16 décembre au Zénith de Dijon.

Deux Miss se détachent

Dans cette campagne électorale numérique, une prétendante a déjà séduit le public plus que les autres. Karla Bchir, Miss Côte d’Azur, compte plus de 102.000 abonnés sur Instagram. Fille d’une ancienne Miss, la Cannoise de 19 ans fait du mannequinat en parallèle de ses études en immobilier de luxe. Si elle est élue Miss France, elle rêve "d’apporter du positif dans la vie des Français tout en restant authentique" mais aussi de "porter sa voix sur des causes importantes", dont la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Un dernier point sur lequel sa dauphine sur les réseaux sociaux pourrait l’aider. Car Elena Faliez, Miss Ile-de-France, suivie par plus de 91.000 personnes, est consultante en cybersécurité à La Défense. Candidate la plus âgée de l’histoire du concours, la Parisienne de 28 ans est l’une des rares à s’afficher sur les réseaux sociaux avec son compagnon. Elle avait tenté l’aventure Miss France en 2015 dans une autre région. Sa cause de cœur ? L’écologie.

Deux Miss des Outre-mer

Si Elena Faliez peut marcher dans les pas de Diane Leyre, Jalylane Maës compte bien suivre le parcours d’Indira Ampiot. De quoi offrir à la Guadeloupe un "back to back", une victoire deux années de suite, comme l’avait fait le Nord-Pas-de-Calais en 2015 et 2016 avec Camille Cerf et Iris Mittenaere. Médaillée de bronze sur Instagram avec près de 58.000 followers, la native des Abymes âgée de 18 ans a fondé une association pour valoriser la danse traditionnelle de son île et présente déjà une émission sur La 1ʳᵉ.

Quatrième Miss la plus populaire sur Instagram, la Guyanaise Audrey Ho-Wen Tsai a elle aussi 18 ans. Tout juste bachelière, elle souhaite devenir "agent dans le marketing durable et vert" et a pu faire découvrir ses terres natales à ses camarades lors du voyage de préparation. "Le positif attire le positif", n’a-t-elle de cesse de répéter. Une attitude de battante qui la portera jusqu’à Dijon en décembre aux côtés d’Adeline Vetter, Miss Alsace, qui complète ce top 5 numérique avec près de 26.000 admirateurs.

Les demi-finalistes déjà désignées

À 27 ans, cette pharmacienne originaire du Bas-Rhin veut "donner une voix aux animaux". Mais son compte Instagram est surtout le relais de sa propre voix. L’occasion pour elle de partager son parcours et "montrer la vraie Adeline, celle qui n’a absolument pas confiance en elle" après avoir été la cible de railleries à l’adolescence.

Sans surprise, ce top 5 est le même que celui établi par l'intelligence artificielle. Avoir une telle communauté en ligne suffira-t-il à décrocher la couronne de Miss France 2024 ? Pas si sûr, rien ne garantissant qu’un like se change en vote le jour J pour désigner la grande gagnante, qui sera élue à 50/50 par les téléspectateurs et un jury de personnalités féminines présidé par Sylvie Tellier. Une partie de leur aventure s’est jouée ce mercredi 13 décembre devant le jury de présélection, étape essentielle pour déterminer les 15 demi-finalistes dont l'identité sera dévoilée en direct. "Alea jacta est", résume Miss Alsace sur Instagram. Car en effet, une partie des jeux sont faits.