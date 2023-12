Miss France 2024 : Et de 4 ! Comment expliquer le succès des candidates venues du Nord-Pas-de-Calais ?

Ève Gilles a été élue Miss France 2024 à Dijon samedi soir. Avec ce sacre, le Nord-Pas-de-Calais a décroché sa quatrième victoire au concours de beauté. La nouvelle égérie tente d'apporter un élément de réponse pour expliquer cette hégémonie.

Quel est le point commun entre Camille Cerf, Iris Mittanaere, Maeva Coucke et Ève Gilles ? Ces femmes ont toutes été Miss Nord-Pas-de-Calais avec de décrocher le titre de Miss France. Samedi, la région a vu, une nouvelle fois, l'une de ses enfants sacrée reine de beauté. Quatre fois en moins de neuf ans, ce n'est pas commun... Surtout quand on sait qu'il a fallu attendre 90 ans pour que ce territoire décroche enfin une victoire.

Pour Ève Gilles, Miss France 2024, la raison qui explique l'hégémonie du Nord-Pas-de-Calais est toute simple : "Les Miss du Nord arrivent à chercher les gens chez eux". Face à Anne-Claire Coudray, elle explique le plan d'attaque à chaque élection : "On est en campagne, on poste des affiches, on fait des interviews, on rencontre les gens, on essaie de se faire connaître et de créer un lien". Une campagne donc, comme chez les hommes et femmes politiques !

"Être ch'ti, c'est un avantage"

Après la victoire de Maëva Coucke, Sylvie Tellier, alors présidente de l'organisation Miss France, avait apporté un élément de réponse : "Les habitants de la région sont solidaires de leur territoire et n’hésitent pas à se mobiliser pour défendre leurs couleurs. Le Nord-Pas-de-Calais est une région où on aime le rassemblement populaire et où on soutient les initiatives".

C'est aussi une région qui a su dépasser les complexes et les préjugés, galvanisée par la victoire de Camille Cerf et Iris Mittenaere, élue Miss Univers en 2016. Interviewé par France 3, Dominique Vilain-Allard, l'ancien délégué régional Miss France Nord-Pas-de-Calais, avait constaté un "déblocage" en 2014. Mieux : ces femmes ont suscité des vocations chez les jeunes filles. D'ailleurs, en 2023, le comité régional a reçu plus de 1.000 candidatures. "Être Ch'ti, c'est un avantage, un plus. Maintenant que les gens savent que c'est possible."

S'il y a un facteur chance certain, il faut aussi pouvoir mettre toutes les chances de son côté. La région a mis en place un système très rôdé. "Nous bénéficions d'un comité très performant", confie Sophie Sevrette, déléguée régionale de l’organisation à 20 Minutes. "Chez nous, la candidate a déjà fait beaucoup de chemin avant d’arriver au concours national. Elle est prête pour l’aventure". Et de souligner : "Eve avait fait l’unanimité lors des différentes sélections".