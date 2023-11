Miss France 2024 : et vous, vous feriez combien de fautes à la première dictée du questionnaire de culture générale ?

Les participantes à l'édition 2024 ont passé le traditionnel examen de culture générale de Miss France. Il a été agrémenté cette année d'une dictée. Nous vous en proposons le texte écrit.

C'est une épreuve inédite pour les candidates à Miss France. Les 30 représentantes des régions qui, le 16 décembre prochain, défileront pour prendre la suite d'Indira Ampiot, ont passé vendredi le traditionnel test de culture générale. Un examen qu'elles ont passé au cours du voyage de préparation en Guyane et que vous pouvez, vous aussi, tenter sur le site de MYTF1. Mais aux questions de logique, d'actualité ou encore d'histoire et géo, une nouvelle discipline a été ajoutée par la nouvelle directrice du concours Cindy Fabre : une dictée. Testez, vous aussi, votre niveau d'orthographe avec ce texte imaginé par l'autrice Sonia Salhi pour la "Dictée pour tous".

"Dans le cœur de la canopée, se joue le destin étoilé de femmes incomparables, mais unies par le lien infrangible de la sororité. Sur les sentiers guyanais, entre dépaysement et exploration, seront au rendez-vous, bien loin des stéréotypes désuets, règles de bienséance, conseils avisés, et ces quelques réjouissances linguistiques ; naviguer en tapouille ou déguster un blaff n’aura plus de secret pour nos calligraphes. Quand la splendeur physique se joint au mérite, avec force et détermination, c’est la nation tout entière qui attend impatiemment de voir enfin celle qui, couronnée de succès, aura atteint l’accomplissement

personnel."

La note obtenue à cet examen par les candidates sera prise en compte le jour de l’élection.