Miss France 2024 : cible d'une vague de critiques, Ève Gilles peut compter sur un soutien inattendu

Âgée de 20 ans, Ève Gilles a été sacrée Miss France 2024 ce samedi 16 décembre à Dijon. La jeune femme originaire de Dunkerque fait depuis l'objet d'une vague de critique sur les réseaux sociaux. Les députés Fabien Roussel et Sandrine Rousseau lui ont apporté leur soutien.

À peine sacrée Miss France, Ève Gilles fait déjà face à un torrent de critique sur les réseaux sociaux. La raison ? Sa coupe de cheveux et son corps très mince. "Cheveux courts, pas de seins, victimisation sur les deux critères précédents", "Miss France a été élue parce qu'elle se revendiquait différente avec ses cheveux courts et son discours woke", "on fait une énième fois la promotion lors d'un "Miss France" de tout ce qui est fondamentalement contraire à ce qu'est une belle femme" : voici le type de commentaires que l'on peut lire en ligne.

Le harcèlement, elle en a parlé dans son discours lors de la cérémonie. "On peut le subir n’importe où. En tant que Miss je ne pensais pas être critiquée sur mes choix, tel que mon corps que je ne choisis pas". La jeune femme a de nouveau évoqué le sujet pendant sa conférence de presse post-élection. "Le body shaming, on le subit au quotidien. On a tous nos imperfections." Et de développer : "Les critiques me touchent, même si j'ai des gens qui m'accompagnent. Mon corps est comme il est. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut s'accepter et faire abstraction."

Donc, en France, en 2023, on mesure la progression du respect des femmes à la longueur de leurs cheveux ? Sandrine Rousseau

Malgré la vague de critiques, Ève Gilles peut compter sur un appui inattendu : celui de Fabien Roussel, député du Nord. Sur le réseau social X, le secrétaire national du PCF a tenu à apporter son "soutien à Ève Gilles, élue Miss France, qui subit déjà la violence d'une société qui n'accepte pas que les femmes se définissent par elles-mêmes dans toute leur diversité".

La députée écologiste Sandrine Rousseau, qui porte aussi une coupe garçonne, s'est elle aussi exprimée. "Donc, en France, en 2023, on mesure la progression du respect des femmes à la longueur de leurs cheveux ?", se demande-t-elle.

Invitée de TF1 ce dimanche, la nouvelle reine de beauté a néanmoins insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas être connue uniquement pour cette coupe de cheveux. Ève Gilles espère surtout que son look différent va permettre de montrer "que la représentation de la femme est diverse, qu'on est toutes belles, qu'on a nos particularités, et qu'on est uniques". Et sa victoire à l'élection est déjà la "plus belle des réponses" face aux critiques.