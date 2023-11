Miss France 2024 - "Je commence mes journées par un expresso frappé" : l'interview décalée d’Audrey Ho-Wen Tsai, Miss Guyane

Audrey Ho-Wen Tsai, Miss Guyane, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d’Audrey Ho-Wen Tsai, Miss Guyane, 18 ans.

Audrey Ho Wen Tsai est Miss Guyane pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Crazy Rich Asians.

Ma série préférée

La chronique des Bridgerton.

Ma chanson inavouable

"Alien Superstar" de Beyonce.

Mon icône

Je n’ai pas qu’une seule icône mais plusieurs personnes qui m’inspirent par leur parcours, dont Léna Situations. Léna est une personnalité importante pour moi car elle m’a inspiré pour me donner les moyens de réaliser mes rêves et d’être positive face à chaque situation.

Mon crush célèbre

L’acteur Keith Powers.

Ma petite manie au quotidien

Je prends toujours un expresso frappé avant de commencer la journée.

Ma blague qui marche à tous les coups

Répondre "2, 3, Soleil" quand on me dit "hein ?"

Ma plus grosse bêtise

Avoir écrit sur le mur de mon ancien collège lorsque j’étais en 6e.

Je déteste bronzer Audrey Ho-Wen Tsai, Miss Guyane 2023

Mon job de rêve

Directrice artistique d’un show.

Le réseau social que j’utilise le plus

Instagram, car c’est celui où ma communauté est la plus importante. Pour l’aventure Miss France, c’est le réseau à savoir utiliser pour avoir une visibilité assez importante pour le soutien lors de l’aventure.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Bronzer.

Mon produit local indispensable

La noix de coco.

Pourquoi je participe à Miss France

Je souhaite participer à l’élection de Miss France pour représenter ma belle région, mais également pour devenir l’ambassadrice de la France et la faire rayonner à l’échelle internationale. Je suis persuadée que mon énergie positive et mon dynamisme seront bénéfiques au concours de Miss France.

Ma cause de cœur

La cause que je souhaite particulièrement défendre est la sensibilisation sur la protection et la préservation de l’environnement. De plus, par mon titre, je souhaite sensibiliser la jeunesse à suivre leurs ambitions et de se donner les moyens de réaliser leurs rêves.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber lors du défilé.