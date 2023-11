Miss France 2024 - "Je veux donner une voix aux animaux" : l'interview décalée d’Adeline Vetter, Miss Alsace

Adeline Vetter, Miss Alsace, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d'Adeline Vetter, Miss Alsace, 27 ans.

Adeline Vetter est Miss Alsace pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

On commence le questionnaire en beauté... Vous vous attendiez peut-être à une sélection pointue au vu de mon âge (27 ans, ndlr), mais pas du tout ! Mon film culte serait Super Noël, un film de Noël (au cas où c’était nécessaire de le préciser) de 1994. J’avais la cassette quand j’étais petite et j’étais plus que fan, sans doute mon côté alsacien accro à Noël. C’est un peu ma Madeleine de Proust. Tous les ans en décembre, c’est un rendez-vous obligatoire. En famille, autour d’un bon goûter, on re-re-re-regarde ce film culte.

Ma série préférée

Peaky Blinders, sans aucune hésitation.

Ma chanson inavouable

"Juste être une femme" d'Anggun et Diam’s. J’adore cette musique, elle me met instantanément de bonne humeur. Mais j’avoue baisser le son et remonter la vitre quand j’approche d’un feu rouge.

Mon icône

Serge Gainsbourg, un esprit libre, un insoumis, une plume unique, un destin à peine croyable.

Mon crush célèbre

Bradley Cooper, et plus particulièrement Bradley Cooper dans le film A Star Is Born. Oui, c’est très précis !

Ma petite manie au quotidien

Vérifier sous mon lit et dans les armoires avant d’aller dormir (oui oui, j’ai 27 ans !).

Ma blague qui marche à tous les coups

Je réalise grâce à vous que je suis la personne la moins drôle de l’histoire puisque j’ai dû faire une recherche Google pour trouver une blague.

Mon job de rêve ? La vie de Jane Goodall Adeline Vetter, Miss Alsace 2023

Ma plus grosse bêtise

Quand j’étais petite, nous avons décidé avec mon frère de mettre en vente le maquillage de notre mère dans le garage pour nous faire de l’argent de poche. Notre mère n’était évidemment pas là durant cet après-midi. Nous étions tellement à fond dans le projet que nous avions demandé une autorisation à la secrétaire de la mairie du village, qui avait dû vraiment rire intérieurement. Bref, inutile de vous dire que nous n'avons eu aucun client et, quand notre mère l’a appris, que nous avons passé un très mauvais quart d’heure.

Mon job de rêve

La vie de Jane Goodall, éthologue et anthropologue.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram parce que je n’ai jamais rien eu d’autre et que j’ai déjà mis des mois à comprendre le concept et le fonctionnement de l’application.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

La plupart des séries Netflix que les gens aiment comme La Casa de Papel et toutes les autres séries espagnoles de la plateforme : je DÉTESTE.

Mon produit local indispensable

Une bretzel évidemment ! La première chose que j'ai faite après cinq mois au bout du monde, ça a été d'en acheter une à l'aéroport. J’avais précieusement gardé deux euros dans mon porte-monnaie pour ça.

Pourquoi je participe à Miss France

Il n’y a rien de plus exaltant que d’avoir un objectif en tête. Quand en plus on partage cet objectif avec une région tout entière, l’aventure devient magique.

Ma cause de cœur

Les animaux ! J’ai grandi entourée d’animaux issus de sauvetages ou d’associations. Je pense que chaque personne a une raison d’être, leur donner une voix est la mienne.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Le black-out : oublier mes chorégraphies ou oublier le discours si j’ai la chance d’être dans le top 15.