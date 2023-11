Indira Ampiot prête à sacrer Miss France 2024 : "Je m’installe à Londres pour six mois en janvier"

La Guadeloupéenne de 19 ans s’envole ce week-end pour la Guyane, qui accueille le traditionnel voyage de préparation des candidates à Miss France 2024. Après un an passé sur les routes de France, Miss France 2023 fait le bilan d’une expérience qui a représenté "un gain de maturité". TF1info l’a rencontrée au début du mois d’octobre, avant qu’elle n’entre dans la dernière ligne droite de son règne.

Son carburant ? Les autres. Le 16 décembre à Dijon, Indira Ampiot dira au revoir à l’écharpe de Miss France 2023 qu’elle a portée pendant un an. Douze mois à la rencontre des Français qui l’ont boostée comme jamais. "En général, quand on passe beaucoup de temps avec les gens, on se sent un peu fatigué et on a envie de rentrer. Moi, c’est totalement le contraire. Ça me donne de l’énergie. C’est pour ça que je ne m’arrête jamais quand je fais des séances de dédicaces", nous raconte la Guadeloupéenne de 19 ans.

Rencontre avec une jeune femme d’une grande douceur, déjà prête à représenter son pays lors du concours Miss Univers l’an prochain.

Miss France, c’est un gain de maturité, d’expérience et d’enrichissement Indira Ampiot

Amandine Petit nous disait qu’elle avait pris 10 ans d’expérience de vie en une année de Miss France. Vous avez la même sensation ?

Je ne dirais pas que j’ai pris dix ans d’un coup, mais plutôt quelques années. J’avais 17 ans quand j’ai été élue Miss Guadeloupe, je venais d’avoir mon bac. C’est vrai que cette année a été très bénéfique. Miss France, c’est un gain de maturité, d’expérience et d’enrichissement. Ça m’a permis d’être beaucoup plus à l’aise, que ce soit à l’oral, avec les gens ou même tout naturellement au quotidien.

D’autant que c’est la première fois que vous viviez seule…

Oui ! J’avais l’habitude de venir à Paris chez mon frère aîné qui me laissait une semaine, donc toute seule dans l’appartement. Mais là, c’était la première fois où j’étais autonome, sans Papa et sans Maman. Ça faisait bizarre mais je pense que je me suis adaptée très vite. Mes parents nous ont toujours élevés de façon à ce qu’on puisse se débrouiller seuls. Je n’ai cassé aucun meuble, tout s’est bien passé !

Vous avez près de 400.000 abonnés sur Instagram. À quoi pensez-vous quand vous faites un post ou quand vous lancez un direct pour faire un tiramisu depuis votre cuisine ?

Décidément, ce direct va me suivre (elle rit) ! J’aime partager mon quotidien parce que Miss France, ce n’est pas tout le temps les belles robes à paillettes, le maquillage et le brushing à fond. C’est aussi tout simplement le naturel de la Miss. Les gens m’ont élue pour ma personnalité, je me dis qu’ils ont envie de savoir qui je suis et ce que je fais de mes journées. Comme faire goûter à mon frère le tiramisu que je viens de préparer et l’entendre me dire que ce n’est pas bon !

TF1INFO

J’ai l’impression que vous êtes la première Miss France TikTok. Cindy Fabre, la directrice du concours, est souvent dans les vidéos avec vous. Qui entraîne l’autre ?

Souvent les gens pensent que c’est moi mais… Faudra pas lui dire mais c’est Cindy qui m’oblige à faire des TikTok (elle rit) ! Elle trouve des trends et me les envoie. Ça me fait trop rire, je me servais déjà de ce réseau social à l’époque de Musical.ly. Ça remonte ! C’est marrant et ça permet aussi de montrer notre naturel de façon humoristique.

Vous avez l’air très complices. Comment avez-vous construit votre relation ?

On a beaucoup de points communs, à commencer par nos origines guadeloupéennes. C’était sa première année en tant que directrice du concours, elle a été très douce dès le départ et m’a conseillée. Elle est marrante Cindy, donc dès qu’on passe un moment ensemble, c’est toujours très drôle. On a souvent aussi les mêmes délires, on s’aime beaucoup !

L'année a été particulière pour la famille Miss France, qui a perdu l’incarnation du concours Geneviève de Fontenay. Quels souvenirs avez-vous d’elle ?

Je l'ai surtout vue dans les vidéos des élections que je regardais sur YouTube, sur les photos avec les Miss. J’ai aussi le souvenir d’être allée au musée Grévin avec ma mère. Je devais avoir 10-11 ans, peut-être moins, et j’avais posé à côté de la statue de cire de Geneviève de Fontenay avec la couronne Miss Grévin et l’écharpe. Cette photo, je l’ai toujours et je l’ai montrée aux équipes de Miss France en arrivant l'an dernier. J’aurais aimé pouvoir la rencontrer, c’est quand même l’icône de Miss France, mais ça n’a pas pu se faire.

J’espère l’année prochaine pouvoir intégrer les Bonnes Fées Indira Ampiot sur l'association rassemblant d'anciennes Miss France

Vous êtes marraine de l’association Amazones Guadeloupe, qui accompagne les femmes touchées par le cancer et leur entourage. Vous avez participé au gala des Bonnes Fées en plein Octobre rose. Comment avez-vous pu faire vivre votre engagement cette année ?

La société Miss France m’a aidée à participer à de nombreuses actions et à porter haut ce message. On a pu rendre visite aux Amazones et aux femmes malades qu’elles soutiennent lors de mon retour en Guadeloupe. On a rencontré le personnel soignant et les patients de l’Institut Curie. On a fait de même lors de notre séjour à Mayotte, où on a échangé avec les familles touchées. On l’oublie souvent mais c’est aussi compliqué pour les proches des malades. Avec les Bonnes Fées, on défend la même cause, aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. J’espère l’année prochaine pouvoir intégrer l’association.

Vous avez dédié votre titre de Miss France à votre défunte grand-mère, qui s'est battue contre cinq cancers. Elle aurait pensé quoi de la jeune femme que vous êtes devenue en un an ?

Les paillettes, ça l’a toujours attirée. En regardant mes anciennes photos, je suis tombée sur une photo sur laquelle je faisais un spectacle pour ma famille. Juste derrière moi, ma grand-mère me regarde avec une grande fierté alors que je ne faisais que des bêtises. J’imagine son regard maintenant que je suis Miss France. Si ça se trouve, là où elle est, elle est contente, elle est fière. C’est sûr qu’elle aurait aimé participer à tout ça mais je sais qu’elle participe déjà dans mon cœur.

L’an dernier, le voyage de préparation était dans votre Guadeloupe natale. Cette année, il a lieu en Guyane pour la première fois. Si vous n'aviez qu’un seul conseil à donner aux candidates, ce serait…

De prendre de l’anti-moustiques (elle rit) ! Mais surtout de profiter à fond du voyage parce que ça passe très vite. Elles vont y rester dix jours, donc un peu plus longtemps que nous l’an dernier. Je leur souhaite de s’amuser et d’apprendre lors des masterclass. Souvent, on est dans cet "esprit de compétition" et on ne mesure pas la chance qu’on a de pouvoir visiter une région avec 29 autres filles qui viennent d’endroits différents. Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir participer à Miss France.

Il y a un an, vous nous disiez que votre rêve était de gagner Miss Univers. On vous donne donc rendez-vous pour l’année prochaine ?

Vous me donnez rendez-vous pour l’année prochaine (elle rit) !

À quoi ressemblera votre quotidien à partir du 17 décembre ?

Le premier réveil sera sans doute un peu bizarre mais je pense que je serai aussi contente. Je me sens prête, je suis ravie de mon année. J’ai pu dépasser les obstacles et surmonter les coups de mou. Je vais aussi pouvoir revoir ma famille un peu plus. Le meilleur est à venir !

Après avoir rendu leur couronne, certaines Miss changent de vie et d’autres retournent à leurs études. Quels sont vos projets ?

Normalement, je m’installe à Londres pour six mois à partir du 8 janvier. Je rejoins une école internationale, surtout pour perfectionner mon anglais. Quand j’avais 13 ans, je suis partie en voyage linguistique un mois à Miami dans une famille portoricaine. J’avais adoré l’ambiance, je découvrais aussi une nouvelle culture. J’ai voulu renouveler l’expérience mais un peu plus longtemps. Je me dis qu’après cette année de Miss France assez mouvementée, c’est le moment de me lancer.