Miss France 2024 sera élue dans la même ville que Flora Coquerel il y a 10 ans

Les 30 prétendantes à la couronne s’installeront en Côte-d’Or pendant deux semaines à l’issue de leur voyage de préparation. C’est là, entre deux activités "culturelles et gastronomiques", qu’elles enchaîneront les répétitions pour l’émission qui sera diffusée en direct sur TF1, toujours présentée par Jean-Pierre Foucault. "Dijon est une ville magnifique et je suis contente de pouvoir m’y arrêter un peu plus longtemps que d’habitude", a souligné Indira Ampiot, la reine de beauté en titre, citée par France Bleu. La Guadeloupéenne a "déjà prévu de prendre une grande valise pour ramener plein de pots de moutarde chez elle".