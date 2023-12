Miss France 2024 - "Je rêve de présenter une émission télé sur la santé" : l'interview décalée d'Adélina Blanc, Miss Provence

Adélina Blanc, Miss Provence, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d’Adélina Blanc, Miss Provence, 25 ans.

Adélina Blanc est Miss Provence pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

N'oublie jamais, un film d'amour fort en émotions !

Ma série préférée

Desperate Housewives, une série qui met en lumière le quotidien de plusieurs femmes.

Ma chanson inavouable

"Bambino" de Dalida.

Mon icône

Brigitte Bardot, en accord avec sa féminité, a su faire bouger les mentalités. Elle défend à ce jour de nobles causes.

Mon crush célèbre

Gad Elmaleh, depuis mon plus jeune âge !

Ma petite manie au quotidien

Je finis mes journées avec un peu de chocolat noir, une tisane et une bonne série !

Ma blague qui marche à tous les coups

Pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas voulu acheter de maison ? Parce qu'il avait un Bonaparte !

Ma plus grosse bêtise

Lors de vacances à Bali, j'ai fui les activités familiales en prétextant une journée à la plage avec une amie et sa famille. Le but était en fait de traverser l'île pour aller faire du surf de l'autre côté avec mes amis de classe. Après six heures de route sur un scooter de fortune sous le Soleil, j’ai fini mon séjour clouée dans la chambre avec une insolation violente et en plus punie !

Je suis devenue dentiste grâce au fruit de mon travail Adélina Blanc, Miss Provence 2023

Mon job de rêve

Présentatrice télé pour une émission sur la santé.

Le réseau social que j'utilise le plus

TikTok. Ce réseau social, c'est l'avenir !

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

L'oignon cuit !

Mon produit local indispensable

Le savon de Marseille !

Pourquoi je participe à Miss France

À 25 ans, je suis devenue dentiste grâce au fruit de mon travail. J'ai passé beaucoup de temps dans mes livres à étudier sans sortir beaucoup, me faire belle. Miss France permet d'ouvrir des portes dans un monde rempli de mode, de beauté et d'audiovisuel. Que rêver de mieux ? Aussi, cette émission est un accélérateur de vie, alors cela me permettrait de vivre en une année ce qui me serait permis de vivre lors d'une vie.

Ma cause de cœur

Je souhaiterais défendre la prévention bucco-dentaire en France mais aussi dans les pays en voie de développement. La douleur dentaire fait partie des plus aiguës que le corps peut ressentir. Grâce à mon métier, je serai en mesure d'agir concrètement.

Ma pire crainte le soir de l’élection

J'hésite entre : tomber, bafouiller, perdre ma robe ou m'évanouir si la couronne de Miss France se pose sur ma tête !