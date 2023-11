Miss France 2024 - "Me moquer de moi-même fait toujours rire" : l'interview décalée d'Agathe Toullieu, Miss Limousin

Agathe Toullieu, Miss Limousin, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d’Agathe Toullieu, Miss Limousin, 22 ans.

Agathe Toullieu est Miss Limousin pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Je dirais que c’est Intouchables, notamment pour son histoire, ses acteurs mais aussi sa musique.

Ma série préférée

Black Mirror, série que je trouve à la fois fascinante et troublante.

Ma chanson inavouable

Le générique de Tchoupi. C’est une chanson que je chante à ma nièce pour rigoler, mais finalement, je l’ai souvent en tête !

Mon icône

C’est la chanteuse et pianiste américaine Aretha Franklin, femme engagée et très talentueuse.

Mon crush célèbre

L’acteur français François Civil, que j’ai notamment découvert dans le film Ce qui nous lie.

Ma petite manie au quotidien

Je fais des listes de ce que je dois faire, cela me permet de rester organisée.

Ma blague qui marche à tous les coups

Je n’ai pas réellement de blague qui marche à tous les coups, mais j’ai beaucoup d’autodérision et me moquer de moi-même fait toujours rire !

Ma plus grosse bêtise

Un jour, en me rendant dans un lieu inconnu, j’ai bêtement suivi mon GPS qui m’a amenée à coincer ma voiture dans une rue large de trois mètres. Heureusement, rien de grave pour moi ni pour la voiture !

Je suis mobilisée dans la lutte contre le cancer Agathe Toullieu, Miss Limousin 2023

Mon job de rêve

Étant en dernière année de Master dans une école de commerce, j’ai déjà eu l’occasion de réaliser un stage en finances chez Dior. À la suite de cette expérience, je pense que cela serait mon job de rêve.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram, car c’est selon moi un réseau complet, qui allie communication avec ses amis, divertissement, inspiration et esthétique.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Je ne sais pas si tout le monde adore, mais j’ai beaucoup de mal avec le poivre.

Mon produit local indispensable

Ce serait un fromage de ma région, le pavé corrézien.

Pourquoi je participe à Miss France

Je me suis lancée dans l’aventure extraordinaire de Miss France premièrement pour sortir de ma zone de confort et pour faire de nombreuses rencontres. Pour moi être Miss France, c’est aller à la rencontre des gens, être à l’écoute, afin de représenter au mieux la France et sa diversité.

Ma cause de cœur

Ma cause de cœur est la lutte contre le cancer. Comme un grand nombre de personnes, j’ai personnellement été touchée par la perte d’un proche à cause d’un cancer, et c’est pour cela que j’ai envie de m’investir dans cette cause, en soutenant la prévention, la recherche mais également le soutien aux personnes malades.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Je pense que c’est la chute. Mais si jamais cela se produit, je saurai me relever et repartir de plus belle.